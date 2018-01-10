В среду, 10 января, по состоянию на 15:00 митингующие разблокировали дороги к пунктам пропуска «Шегини - Медика», «Краковец - Корчевая» и «Рава-Русская - Гребенное» во Львовской области.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на патрульную полицию Львовщины.

Дорогу к этим пунктам пропуска протестующие заблокировали примерно в 10:00. Несколько десятков активистов ходили по пешеходному переходу и препятствовали движению авто, каждые 30 минут они пропускали по 10 авто из очереди, которая образовалась из-за протеста.

Напомним, на Волыни и Львовщине митингующие ограничили движение транспорта по автодорогам, ведущим к пунктам пропуска на границе с Польшей.

Ранее о возможном блокировании дорог сообщило Главное управление ГФС Львовщины.

Участники акции таким образом выразили недовольство внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.