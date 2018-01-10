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В Щецине элементы отделки советского памятника, который стоит на пересечении Польского шоссе и улицы Неринґа, не намерены переносить на Центральное кладбище, как это было с частями уже разобранного Памятника благодарности Советской Армии, пишет Польское радио.

На монументе «Памяти тех, кто завоевал Щецин» есть каменная таблица, а за монументом – металлическая сетка, переплетенная символами коммунизма – серпом и молотом, а также пятиконечными звездами.

По словам Паулины Лондки из городской администрации Щецина, от советского монумента не останется и следа. «Памятник исчезнет, ​​он будет разобран. Мы не намерены переносить его в какое-либо другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а другие части утилизируются», - отметила она.

Другие памятники, барельефы, памятные доски и гербы городов, завоеванных Красной Армией, символы которых были на памятнике в центре Щецина, попадут на кладбище.

На месте советского памятника будут расти зеленые насаждения.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Щецине разобрали памятник благодарности Советской Армии.
ForUm

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