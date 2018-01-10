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На Волыни и Львовщине митингующие ограничили движение транспорта на трассе международного значения.

По данным пресс-службы облполиции, на автодороге рядом с международным автомобильным пунктом пропуска «Ягодин» началась акция протеста. Ее цель - выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.

В 09:10 возле села Старовойтово Любомльского района протестующие путем непрерывного движения по пешеходного переходу частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. В акции принимают участие 70 человек.

На охрану публичной безопасности задействовано более 40 полицейских. Правоохранители призывают участников акции протеста соблюдать действующее законодательство и не допускать нарушений публичной безопасности.

В полиции Львовской области  сообщили, что в результате переговоров с протестующими возле пункта пропуска «Шегини» достигнута договоренность о том, что они будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей, чтобы избежать конфликта между протестующими и людьми, желающими пересечь границу.

Ранее о возможном блокировании дорог сообщило Главное управление ГФС Львовщины.

По информации, распространенной в социальной сети Facebook и СМИ, запланировано блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения, расположенных на Львовщине, в частности, «Рава-Русская - Гребенное», «Краковец - Корчевая» и «Шегини - Медика».

Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже, ограничив суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Новые правила вступили в силу 1 января 2018 года.

В то же время ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях вступят в силу 1 января 2019 года. Теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом

 
ForUm

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