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Главное управление Государственной фискальной службы во Львовской области предупреждает о возможном блокировании с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, распространенной в социальной сети Facebook и СМИ, 10 января запланировано блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения, расположенных на Львовщине, в частности, «Рава-Русская - Гребенное», «Краковец - Корчевая» и «Шегини - Медика».

«Такие акции направлены на то, чтобы привлечь внимание к изменениям в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, а также другие изменения в законодательстве, которые вступили в силу 01.01.2018 года», - отмечается в сообщении.

В связи с этим руководство Львовской таможни ГФС просит граждан, которые планируют путешествия за границу, учесть информацию и следить за обновлениями на странице ГУ ГФС во Львовской области в социальной сети Facebook.

В ГФС напомнили, что блокирование дорог является противозаконным и неприемлемым. «Также такие действия создают неудобства для других граждан, которые пересекают государственную границу Украины, приводят к потерям субъектов внешнеэкономической деятельности, влияющих на уменьшение поступлений средств в госбюджет Украины, в частности на финансирование социальных выплат и текущий ремонт дорог», - говорится в сообщении.

В связи с этим руководство таможни просит граждан воздержаться от возможных неправомерных действий и выражать свои протесты в другой форме, не нарушая законов Украины.
ForUm

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