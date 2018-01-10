В Яворовском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель одного из них, сообщает отдел коммуникации Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 10 января, в 05:30 на автодороге Львов-Краковец вблизи села Когуты.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля «Митсубиси Каризма», которым управлял 27-летний житель Яворовского района, и автомобиля «ВАЗ 2106» под управлением жителя Киева.

От полученных травм водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия, четверо его пассажиров в возрасте 21-22 года, жители Ривненской, Хмельницкой и Винницкой областей, а также Яворовского района, получили телесные повреждения.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александра Поронюка, в данном дорожно-транспортном происшествии пострадали военнослужащие-контрактники, один военный погиб, еще четверо получили травмы и находятся в больнице.



