29% россиян, опрошенных аналитическим центром Юрия Левады («Левада-Центр»), считают Украину врагом России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентов спросили, есть ли, по их мнению, у сегодняшней России враги.

66% респондентов ответили, что есть, 21% ответили, что нет, и 13% затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто утвердительно ответил на вопрос, 68% опрошенных считают США врагом России, 29% - Украину, 14% - Европу, Европейский Союз, Запад, отдельные страны ЕС, 10% - бывшие союзные республики СССР (Прибалтика, Грузия и др.), 8% - Польшу (страны бывшего соцлагеря: Чехию, Венгрия и др.), 6% - Германию, 6% - Организацию Североатлантического договора (НАТО), 6% - Англию, 5% - исламистов, сторонников фундаментального ислама, ИГИЛ.

Кроме того, 4% опрошенных назвали врагом России страны Ближнего Востока, 4% - тех, кто сегодня стоит у власти, чиновников, правительство, «друзей президента России Владимира Путина», 3% - терроризм, 3% - страны Дальнего Востока.

3% респондентов считают коррупцию врагом России, 2% - олигархов и банкиров, 2% - Китай, 2% - оппозицию, 2% - русофобов.

Опрос проводился с 1 по 5 января, методом личного интервью было опрошено 1 600 совершеннолетних респондентов в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.