Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин считает, что убийство юриста Ирины Ноздровской не было спланированным. Об этом он заявил на брифинге.

«Исходя из того, что я знаю, я не следователь, и из моего внутреннего убеждения, насколько я уверен, это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств», - заявил Аброськин, сообщает 112 Украина.

Он уточнил, что Ноздровской было нанесено более 10 ударов ножом.

«Я не могу говорить конкретное количество ударов, которое было нанесено, но я могу сказать – более 10», - сообщил Аброськин.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.