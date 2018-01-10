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Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин считает, что убийство юриста Ирины Ноздровской не было спланированным. Об этом он заявил на брифинге.

«Исходя из того, что я знаю, я не следователь, и из моего внутреннего убеждения, насколько я уверен, это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств», - заявил Аброськин, сообщает 112 Украина.

Он уточнил, что Ноздровской было нанесено более 10 ударов ножом.

«Я не могу говорить конкретное количество ударов, которое было нанесено, но я могу сказать – более 10», - сообщил Аброськин.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 

 
ForUm

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