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Центр Киева получил постоянный доступ к бесплатному Wi-Fi. Об этом говорится в репортаже телеканала «Киев».

Киевская власть заключила договор с одним известным украинским провайдером. Локации, имеющие бесплатный доступ к Интернету, –Андреевский спуск, Контрактовая, Михайловская, Софиевская, Почтовая площади, парк Шевченко.

Свободной сеть будет постоянно, а не только во время новогодне-рождественнских праздников. Доступ к Wi-Fi не требует пароля.
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