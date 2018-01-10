В ДТП с микроавтобусом в Курской области России утром в среду погибли трое украинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

«Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.