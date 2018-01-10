На второй день отработки места нахождения тела правозащитницы Ирины Ноздровской в реке Кизка водолазы обнаружили ее личные вещи, а на третий день – несколько ножей.

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает Укринформ.

«1 января началась активная отработка места выявления трупа. Это место расположения моста в сторону Иванкова. Поскольку в тот день шли дожди, то использование служебных собак было ограничено, и мы привезли водолазов. Вместе с водолазами обследовали русло реки, в которой было выявлено тело потерпевшей. Только на второй день водолазы выявили в реке разные части личных вещей, принадлежавшие потерпевшей, в том числе и некоторые детали от мобильных телефонов. На третий день поисковых мероприятий и обследования русла реки были выявлены также несколько ножей. Не один нож, можно говорить о наборе разных вещей и другого количества вещей», - сказал он

Аброськин добавил, что это не говорит о том, что эти вещи принадлежали потерпевшей.

По его словам, полиция «прочесывала» прилегающую территорию, на которой было выявлено тело Ноздровской, с 1 по 7 января.

Напомним, 9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.

Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.