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Ночью 9 января по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на ул. Львовской в Одессе. Об этом сообщает Киевский отдел полиции города.

Установлено, что произошло возгорание автомобилей марки «БМВ» и «Мерседес».

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится пожаро- техническое исследование на предмет установления причины возгорания.

По данным СМИ, авто на еврономерах пользовались представитель одного из нацменьшинств.

 
ForUm

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