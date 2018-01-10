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За прошлые сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны боевиков, украинские военные огонь в ответ не открывали, сообщает пресс-центр штаба.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

На луганском направлении враг применил пехотное вооружение в районе светлодарской дуги. Сначала НВФ из ручного противотанкового гранатомета обстреляли позиции у Луганского, затем из стрелкового оружия – у Травневого.

На донецком направлении захватчики нарушали перемирие на Приазовье. В частности, они вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам вблизи Павлополя.
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