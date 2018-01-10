Исполняя решение Кипрского окружного суда, согласно которому были заморожены активы владельца группы SCM Рината Ахметова на сумму 820 млн долл. по делу «Укртелекома», 5 января суд Амстердама принял решение о заморозке акций компаний предпринимателя, зарегистрированных в голландской юрисдикции. Решение касается компаний Metinvest и DTEK.

Об этом говорится в решении суда Амстердама, сообщает 112 Украина.

Согласно тексту документа, в частности, заморожены все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

Как известно, Raga Establishment Limited приватизировала «Укртелеком» в 2011 году. Ее конечным бенефициаром является бывший предправления «Родовид банк» Денис Горбуненко. Впрочем, в SCM уточнили, что считают «необходимым установить реального конечного бенефициара, в интересах которого была осуществлена приватизация «Укртелекома» и в интересах которого Горбуненко владеет компанией Raga».

В ответ на просьбу прокомментировать решение суда Амстердама в пресс-службе SCM заявили, что не имеют информации «о каких-либо новых исках к компаниям Группы СКМ помимо иска на Кипре». «Насколько мы понимаем, имеющаяся у вас информация касается формального исполнения определения кипрского суда на территории Нидерландов. Наша позиция в отношении самого определения суда на Кипре изложена в заявлении от 5 января», - заявили в пресс-службе.

Также уточняется, что активы группы СКМ продолжают работать в обычном режиме.

Как известно, 5 января компания заявила, что обжалует решение суда Никосии о замораживании активов на сумму 820 млн долл. Также уточнили, что в соответствии с распоряжением суда о замораживании Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум 820,5 млн долл. (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве).

8 января прошла апелляция в суде Кипра – решение принято не было. Следующее заседание назначено на 27 февраля.

Кипрский окружной суд заморозил активы Ахметова на сумму 820 млн долл. по делу «Укртелекома». Среди замороженных активов и лондонская квартира Ахметова в Гайд-парке в Лондоне: на момент покупки она была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.