Назначенные во вторник польские министры не являются новыми людьми в правительстве – до этого они работали на должностях заместителей министров.

Об этом сообщил в эфире Еспресо.TV посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. С заменой польского премьер-министра, которая состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, назначенные сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде», - сказал Дещица.

По его словам, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел. Речь идет об углублении украинско-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Дуда на встрече в декабре.

9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве. Ротации состоялись в девяти министерствах. Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский, известный резонансными антиукраинскими заявлениями.