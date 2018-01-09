В Сватово в ходе проведения санкционированного обыска дома 55-летней женщины в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили крупный арсенал оружия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Всего изъято более 14 тысяч патронов различного калибра, 31 РПГ, 4 мины «МОН», 40 гранат, 14 запалов «УЗРГМ», 26 выстрелов к «РПГ», 18 стартовых двигателей к выстрелам РПГ, 2 ручные дымовые гранаты, 2 наземных сигнальных патрона и 2 дымовые мины «ДМ-11».

По словам хозяйки дома, она не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

Изъятое направлено на исследование. Данный факт внесен в Едрей и квалифицирован по ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.