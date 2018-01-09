Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.



Об этом он написал в Twitter.

Вітаю пана міністра Я.Чапутовича з призначенням на посаду керівника МЗС Польщі. Розраховую на плідну співпрацю для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщeю. Дружба між нашими країнами і народами є величезною спільною цінністю, ми приречені на успіх! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 января 2018 г.





«Поздравляю господина министра Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей», - отметил Климкин.

Напомним, в Польше в результате ротации правительства был назначен новый министр иностранных дел, польское дипломатическое ведомство возглавит Яцек Чапутович.