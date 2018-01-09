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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Об этом он написал в Twitter.

 


 

 

«Поздравляю господина министра Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей», - отметил Климкин.

Напомним, в Польше в результате ротации правительства был назначен новый министр иностранных дел, польское дипломатическое ведомство возглавит Яцек Чапутович.
ForUm

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