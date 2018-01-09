Окружная прокуратура польского Вроцлава обвинила 44-летнюю Агнешку Г. в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Женщина занималась набором граждан Украины на работу в трех вроцлавских строительных фирмах.

Следствие по делу торговли людьми открыто Окружной прокуратурой в Вроцлаве после предварительного производства по делу сокрытия паспортов, проводившегося сотрудниками Пограничной службы, сообщает «Польское радио».

Как сообщили польские пограничники, Агнешке Г., которая руководила кадровой политикой строительных фирм, предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касаются торговли людьми.

Женщина была ответственна за набор работников и назначение работ для трех строительных компаний в Вроцлаве. По данным Пограничной службы, Г. использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины. У работников отбирали паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.

В отношении граждан Украины применяли также так называемый механизм долгов, то есть за возвращение паспорта обвиняемая требовала выплатить понесенные расходы, связанные с трудоустройством иностранцев.

Женщина, по словам следователей, также устанавливала штрафы и не выплачивала зарплаты. Работников так наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки от Г. Женщине грозит минимум 3 года лишения свободы.