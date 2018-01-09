В Донецкой области правоохранители проверяют 20-летнюю жительницу на причастность к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По имеющейся информации, в апреле 2014 года девушка вместе с «единомышленниками» проверяла автомобили на въезде в город. Затем она уехала в Донецк, где продолжила «служить» в так называемой «ДНР». По возвращении в родной город пособница террористов попала в поле зрения правоохранителей.

Сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции при работе с населением получили информацию о том, что местная жительница 1997 года рождения недавно находилась в составе незаконных вооруженных формирований. Ее местонахождение было установлено, участник доставлен в полицейский участок.

Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые «дежурили» на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками «русского мира» и их кураторами, девушка активно присоединилась к «работе»: она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжавших в город.

Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на «ДНР», но со временем поняла, что «никому не нужна». Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.

Устанавливаются детали «службы» пособницы в Славянске и Донецке. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в течение недели полиция Донетчины объявила о подозрении 10 боевикам.