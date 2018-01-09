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По результатам проведения внеплановой проверки Дарницкой ТЭЦ на соблюдение требований экологического законодательства выявлено превышение предельного сброса загрязняющих веществ со сточными водами в мелиоративный канал (р. Дарница, бассейн Каневского водохранилища), сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

В разрешении на специальное водопользование, выданное Киевской городской государственной администрацией, не пронормирован уровень токсичности воды (на основе биотестирования), показатели бактериологического загрязнения и уровень радиоактивности воды (суммарная радиоактивность), водородный показатель (рН) и температура воды.

«Температура, водородный показатель (рН) и показатель токсичности не соответствуют утвержденным нормативам ПДС», - говорится в сообщении.

У предприятия отсутствует государственная регистрация собственности на земельный участок (золошлакоотвал).

ООО «Евро-Реконструкция» также не осуществляет контроль качества воды водных объектов в контрольных створах. Кроме того, выявлен факт проведения работ, связанных с расчисткой мелиоративного канала (р. Дарница) без соответствующего разрешения, и несанкционированное складирование иловых отложений после расчистки мелиоративного канала на золошлакоотводах.

Сейчас рассматривается вопрос о расчете убытков, причиненных государству в результате загрязнения водных ресурсов.

По результатам проверки наложены административные взыскания и выданы предписания на устранение выявленных нарушений.
 
ForUm

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