Полицейские задержали водителя, подозреваемого в наезде на женщину-пешехода в поселке Конча-Заспа под Киевом.
По данным полиции, ДТП произошло 6 января около 07:00.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на регулируемом переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель-нарушитель с места происшествия скрылся.
Медики, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть пешехода. Установлено, что это женщина – 1973 года рождения.
Около 14:00 того же дня неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого. По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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