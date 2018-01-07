Полицейские задержали водителя, подозреваемого в наезде на женщину-пешехода в поселке Конча-Заспа под Киевом.

По данным полиции, ДТП произошло 6 января около 07:00.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на регулируемом переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель-нарушитель с места происшествия скрылся.

Медики, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть пешехода. Установлено, что это женщина – 1973 года рождения.

Около 14:00 того же дня неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого. По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.