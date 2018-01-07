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Панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человека пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в субботу 6 января в 20:00 по местному времени у устья реки Янцзы, его участниками стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL.

В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Это судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека — 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

Несмотря на повреждения, гонконгскому сухогрузу ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они спасены.

На место происшествия прибыли китайские спасательные суда. На опубликованных фотографиях с места ЧП виден охваченный сильным пламенем танкер.

 


 

 
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