Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за сутки в зоне АТО зафиксировала 150 взрывов. Об этом говорится в отчете СММ.

Речь идет о периоде с 19:30 4 января по 19:30 5 января. По сравнению с предыдущими сутками, количество взрывов возросло с примерно 70 до 150.

Так, вечером 4-го и ночью 5 января камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: два взрыва неопределенного происхождения, один взрыв в воздухе, два снаряда с запада на восток, три взрыва неопределенного происхождения, четыре снаряда с запада на восток и два снаряда с востока на запад, а затем в общей сложности пять взрывов неопределенного происхождения и 36 снарядов – все в 0,5–1,5 км к югу.

Взрывы камера фиксировала и во второй половине дня 5 января.

Кроме того, наблюдатели слышали взрывы в подконтрольных боевикам «ДНР» Ясиноватой и Горловке, в также в подконтрольном правительству Украины Светлодарске.

Также миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного такого нарушения.