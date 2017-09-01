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Сегодня, 1 сентября, в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«1 сентября, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», – написал на своей странице в Facebook Президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что с 1 января 2016 года функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. «За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз. Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС», – отметил Глава государства.

«Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза», – подытожил он.

Напомним, 29 июня постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной.

11 июля Совет Евросоюза окончательно утвердил документ.

12 июля в ЕС было обнародовано решение об окончательной ратификации СА.

Работа над Соглашением об ассоциации заняла 10 лет.
ForUm

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