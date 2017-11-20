Соглашение об ассоциации между Украиной выполнено на 15%. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с активистами Революции Достоинства и участниками АТО во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Соглашение об ассоциации, которое вступило в действие 1 сентября, является дорожной картой наших реформ. Хочу подчеркнуть, что пока мы его выполнили на 15%. Нам предстоит очень большая работа», - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что имплементация Соглашения – это предпосылка дальнейших шагов по евроинтеграции.

«Не нужно спрашивать: примут Украину, не примут? Украина имеет право на членство в Евросоюзе. Единственное, что мы должны отвечать критериям и это уже зависит только от нас», - сказал Президент.

«Борьба за ратификацию Соглашения оказалась не менее сложной, чем за его подписание. Украинская дипломатия достойно справилась с этой очень непростой задачей. Мы переиграли Россию», - добавил Порошенко.

По его словам, ярким доказательством того, что Соглашение действует, является то, что за десять месяцев текущего года экспорт в Евросоюз вырос на 30%, на треть за год. Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла почти 43%, стремительно приближаясь к 50%. «50% всего товарооборота Украины будет приходиться именно на Евросоюз», - подчеркнул Президент.

Напомним, 29 июня постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной.

11 июля Совет Евросоюза окончательно утвердил документ.

12 июля в ЕС было обнародовано решение об окончательной ратификации СА.

1 сентября в полном объеме Соглашение вступило в силу.

Работа над Соглашением об ассоциации заняла 10 лет.