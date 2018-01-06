Боевики продолжают обстреливать из запрещенного минского договоренностями вооружения позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении поздно вечером враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении в первой половине суток боевики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли бойцов АТО сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии – из минометов калибра 82-мм.

Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о рождественском перемирии.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.