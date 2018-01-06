Публичную безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Среди них – взрывотехники и кинологи, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ожидается, что участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 млн граждан. Накануне полицейские обследовали культовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах культовых сооружений по всей стране запланированы богослужения. По имеющейся информации, наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Также в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тысяч полицейских и военнослужащих НГУ.