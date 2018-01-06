Полиции удалось частично воспроизвести маршрут Ирины Ноздровской перед ее убийством. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, полиция систематически информирует общественность о некоторых аспектах расследования убийства правозащитницы.

«Нами рассматриваются все связи погибшей. В поле зрения попадают сотни людей, с которыми она была знакома. Первичный этап, о котором мы можем сообщить общественности, активно отрабатывается. В частности, это осмотр места происшествия, отработки населенных пунктов, расположенных рядом с местом происшествия», - сказал Аброськин.

Он отметил, что полиции удалось воссоздать маршрут Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве – и до станции метро «Героев Днепра». Используя технические возможности, было отслежено ее передвижение и примерное время смерти. Однако окончательный вывод будет сделан по окончании комплексной экспертизы.

Аброськин отметил, что снятие информации и отработки с камер наружного наблюдения продолжается. В частности, путь передвижения погибшей зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения.

«Однако эти камеры не является государственной собственностью, поэтому доступ к каждой из них – только по решению суда. Сегодня полиция получила доступ не ко всем камерам», - сообщил первый заместитель главы Нацполиции.

По его словам, проверяются различные версии совершения этого преступления. В частности, и версия причастности к убийству гражданина, сбившего насмерть сестру потерпевшей.

«Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли поджидать, или же она ехала вместе с убийцей», - добавил Аброськин.

Напомним, для раскрытия убийства правозащитницы Ноздровской создан координационный штаб.