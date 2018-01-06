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Посол Ирана в Организации Объединенных Наций Голамали Хошроу заявил о наличии у правительства страны «твердых доказательств», что протесты в стране «очень четко организованы из-за рубежа». Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН созванного по инициативе США для обсуждения массовых протестов в Иране, пишет Reuters.

Иранский посол также заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов, передает 112 Украина.

«К сожалению, несмотря на устойчивость некоторых его членов, этот совет позволил себе быть неправомерно вынужденным нынешней администрацией США провести совещание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата», - сказал Хошроу.

В свою очередь, американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности поддержать «призыв иранского народа» и заявила, что США будут следить за действиями правительства Ирана.

Как ранее сообщалось, 5 января Совбез ООН собрался на первое в этом году заседание, экстренно созванное США в связи с протестами в Иране.

Напомним, в Иране уже неделю продолжаются акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры верховного лидера страны Али Хаменеи.

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал протесты в стране в ночном выступлении по телевидению, заявив, что народ имеет право на демонстрацию, если она проходит в рамках закона.

За время протестов уже погибли по меньшей мере 20 человек.
ForUm

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