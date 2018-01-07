Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, причастных к распространению антиукраинских печатных материалов в Запорожской области.
По данным пресс-центра ведомства, двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона свою «газетку».
«Издание» оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь.
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.
Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.
Продолжаются следственные действия.
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