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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, причастных к распространению антиукраинских печатных материалов в Запорожской области.

По данным пресс-центра ведомства, двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона свою «газетку».

«Издание» оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.

Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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