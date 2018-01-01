также в разделеМир
В Италии в результате взрыва самодельной бомбы ранены 4 человека 17
В ходе акций протеста в Иране погибли уже 12 человек 38
Канада начала председательствовать в G7 18
Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти все захваченные территории Ирака и Сирии 63
Reuters: РФ в обход санкций ООН поставляет нефть в КНДР 46
Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО 75
Запущенный Россией для Анголы спутник вышел на связь 204
В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ 35
Президент Италии распустил парламент 66
Навальный обжаловал отказ ЦИК РФ допустить его на выборы президента 57
Во дворе Белого дома спилили 200-летнюю магнолию Джексона 80
На Суматре произошло извержение вулкана 161
В результате теракта в Кабуле погибли 40 человек 37
В результате теракта в Петербурге пострадали 13 человек 85
В Петербурге в супермаркете прогремел взрыв 67
Запущенный Россией для Анголы спутник перестал выходить на связь 78
России не нравится риторика США в отношении КНДР 47
СМИ: Россия частично «закроет» небо для США 161

Власти Ирана приняли решение ограничить на территории страны доступ к мессенджеру «Телеграм» и соцсети «Инстаграм» в связи с продолжающимися четвертый день антиправительственными протестами.

Как сообщает государственное информационное агентство ИРИБ, правительство Ирана называет введенные ограничения временными и необходимыми для того, «чтобы обеспечить спокойствие и безопасность в обществе».

Мессенджер «Телеграм» очень популярен в Иране, его используют более половины жителей этой страны с населением в 80 млн человек.

Практически все медиаканалы в Иране находятся под жестким контролем правительства, поэтому участники демонстраций пытаются активно использовать соцсети и интернет-приложения для обмена информацией о готовящихся акциях протеста.

Накануне руководство Telegram блокировало в мессенджере действия иранского канала Amadnews, после того как в нем стали распространяться призывы к насилию по отношению к полиции, сообщае Би-би-сит .

Глава Telegram Павел Дуров сообщил в «Твиттере», что власти Ирана решили блокировать мессенджер, поскольку его компания отказалась добровольно закрыть ряд других «мирно протестующих каналов» в приложении.

Поступают также сообщения о том, что у многих в Иране пропал доступ к интернету на мобильных устройствах.

Массовые протесты в различных городах Ирана, в которых принимает большое количество местной молодежи, вызваны разгулом коррупции и падением уровня жизни в стране.

Их называют самым серьезным выражением общественного недовольства с момента широкомасштабных митингов, прошедших в 2009 году, на которых люди требовали немедленных реформ.

В городах Хорремабад, Зенджан и Ахваз люди призывали к отставке и даже смерти верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Иранский Корпус стражей Исламской революции предупредил участвующих в антиправительственных демонстрациях, что если волнения не прекратятся, их ожидает «железный кулак».

Агентство Франс пресс со ссылкой на иранские источники сообщает о 200 арестованных лишь за минувшую ночь протестов.

Известно, что в городе Доруд на западе Ирана двое демонстрантов скончались в субботу от огнестрельных ранений.

Власти утверждают, что силовые структуры не открывали огонь по демонстрантам, и винят в гибели людей шиитских экстремистов и иностранных агентов.

Генерал-майор Ишмаил Ковсари сказал в интервью агентству ISNA: «Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны выкрикивать подобные лозунги и жечь общественную собственность и автомобили».

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли также предупредил протестующих, что они будут призваны к ответу.

«Те, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок и закон, должны ответить за свое поведение и заплатить за это, - сказал министр. - Мы ответим на это распространение насилия, страха и террора».

Также в субботу, в восьмую годовщину подавления протестов 2009 года, тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку властей.

Демонстрации начались в минувший четверг на северо-востоке страны в городе Мешхед, откуда в пятницу распространились по другим крупным городам Ирана.

В столице Тегеране проходившая в субботу малочисленная демонстрация внезапно выросла до нескольких тысяч человек, когда к толпе примкнули студенты, вступившие затем в столкновение с полицией.

автомобили

В городе Абхар демонстранты подожгли знамена с изображением верховного лидера Ирана. В городе Арак протестующие подожгли здание, где расположено местное отделение проправительственной полувоенной организации Басидж.

В Мешхеде демонстранты вступили в столкновение с полицией и сожгли полицейские мотоциклы, что было запечатлено на видеосъемке.

Корреспондент Персидской службы Би-би-си Касра Наджи передает, что во всех городах Ирана, где проходят антиправительственные митинги, люди призывают покончить с правящим клерикальным режимом.

Гнев демонстрантов вызван также вмешательством Ирана в дела других стран. В Мешхеде некоторые выкрикивали: «Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран!», что показывает недовольство тем вниманием, которое власти страны уделяют зарубежным, а не внутренним проблемам.

США высказали поддержку в адрес протестующих.

Президент Дональд Трамп написал в Твиттере: «Деспотичные режимы не могут существовать вечно, и настанет день, когда иранский народ окажется перед выбором. Мир ждет!»

Иранский МИД называл прежние высказывания Трампа и других американских дипломатов «беспринципными и вероломными».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги