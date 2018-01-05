Советский и украинский композитор Владимир Быстряков попал в базу центра «Миротворец» за поддержку российской агрессии в Украине и скандальные высказывания об иностранцах в АТО. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

«Он не смог сам заглянуть в «Чистилище» и увидеть российских военных преступников, убивающих его соотечественников. Мы решили помочь, поместив его рядом с ними», - отмечается в сообщении.

Музыкант обвиняется в публичной антиукраинской пропаганде, поддержке пророссийских террористических организаций.

Напомним, сайт «Миротворец» внес в свою базу почти 2500 «бойцов» «1-го армейского корпуса ДНР», входящего в оперативное подчинение 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.