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Советский и украинский композитор Владимир Быстряков попал в базу центра «Миротворец» за поддержку российской агрессии в Украине и скандальные высказывания об иностранцах в АТО. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

«Он не смог сам заглянуть в «Чистилище» и увидеть российских военных преступников, убивающих его соотечественников. Мы решили помочь, поместив его рядом с ними», - отмечается в сообщении.

Музыкант обвиняется в публичной антиукраинской пропаганде, поддержке пророссийских террористических организаций.

Напомним, сайт «Миротворец» внес в свою базу почти 2500 «бойцов» «1-го армейского корпуса ДНР», входящего в оперативное подчинение 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
ForUm

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