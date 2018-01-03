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В 2018 году военный бюджет Украины составит рекордные 86 млрд грн. Об этом на свей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что главный нашей страны союзник - это украинские Вооруженные силы. «Мощная и сильная, одна из самых эффективных армий в Европе», – подытожил он.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год. 

30 декабря документ подписал Президент.
ForUm

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