Северная Корея объявила о возобновлении трансграничной горячей линии с Южной Кореей.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на северокорейское государственное радио, 3 января в пограничном селе Пханмунджоме в демилитаризованной зоне восстановится линия связи, которая не использовалась с 2016 года из-за обострения спора между странами, связанной с ядерными испытаниями Пхеньяна.

«Я верю, что это является сигналом в направлении положения, когда общение будет возможным в любое время», - заявил агентству «Йонхап» пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Чан Йон.

Этот шаг состоялся на следующий день после того, как Сеул предложил провести переговоры на высоком уровне в Пхйончхани с целью привлечения КНДР к участию в Олимпийских играх в феврале в Южной Корее. Если встреча состоится, она станет первой для обеих сторон за более чем два года.