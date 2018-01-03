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Северная Корея объявила о возобновлении трансграничной горячей линии с Южной Кореей.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на северокорейское государственное радио, 3 января в пограничном селе Пханмунджоме в демилитаризованной зоне восстановится линия связи, которая не использовалась с 2016 года из-за обострения спора между странами, связанной с ядерными испытаниями Пхеньяна.

«Я верю, что это является сигналом в направлении положения, когда общение будет возможным в любое время», - заявил агентству «Йонхап» пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Чан Йон.

Этот шаг состоялся на следующий день после того, как Сеул предложил провести переговоры на высоком уровне в Пхйончхани с целью привлечения КНДР к участию в Олимпийских играх в феврале в Южной Корее. Если встреча состоится, она станет первой для обеих сторон за более чем два года.
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