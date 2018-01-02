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Киевляне Новый 2018 год встретили без чрезвычайных ситуаций, но были зафиксированы несколько десятков бытовых пожаров. Об этом сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире телеканала 112 Украина.

«В течение праздничных дней с 30 декабря по 1 января не произошло серьезных происшествий. Были бытовые пожары, подразделения пожарно-спасательной службы ГосЧС более 100 раз приезжали на чрезвычайные события, в том числе и на тушение пожаров. Более 50 раз выезжали на тушение пожаров, но все эти случаи были уровня бытового пожара первого ранга, погиб один человек», - сказал он. 

Ранее в полиции отметили, что во время празднования Нового года грубых нарушений порядка не зафиксировано.

 
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