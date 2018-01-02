также в разделеОбщество
У полиции есть 4 версии убийства Ноздровской 26
Князев взял под личный контроль расследование убийства Ноздровской 67
Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства 51
Убийц Ноздровской могут внести в «список Магнитского» 44
Шуфрич возмущен попыткой Порошенко замолчать роль Медведчука в обмене 185
Американские СМИ о роли Медведчука в обмене пленными 236
Полиция пока не зазывает версии убийства Ноздровской 44
Бывший жених Ноздровской отказался давать показания 80
Марши ко дню рождения Бандеры прошли без происшествий 26
Первые сутки нового года прошли в зоне АТО без потерь 34
МВД: Массовые мероприятия в новогоднюю ночь прошли без существенных нарушений 39
На Киевщине нашли мертвой правозащитницу Ноздровскую 321
С сегодняшнего дня максимальная скорость в городах снижена до 50 км/ч 130
Украина ввела биометрический контроль на границе 232
«ВКонтакте» поздравила россиян с Новым годом на украинском языке 121
Суд арестовал мужчину, захватившего вчера отделение «Укрпочты» в Харькове 119
С начала новогоднего перемирия боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ 38
НАБУ задержало на взятке директора Института агроэкологии 65

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, их них около 1 тыс. 900 человек - граждане Российской Федерации. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина

«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ», – отметил он.

Слободян подчеркнул, что система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. «Граждане спокойно реагируют», - сказал он. 

Напомним, с 1 января 2018 года на границе введен биометрический контроль - система фиксации биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев, - для граждан 70 стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Россия попала в этот список стран «миграционного риска».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

64
Теги