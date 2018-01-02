За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, их них около 1 тыс. 900 человек - граждане Российской Федерации. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.

«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ», – отметил он.

Слободян подчеркнул, что система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. «Граждане спокойно реагируют», - сказал он.

Напомним, с 1 января 2018 года на границе введен биометрический контроль - система фиксации биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев, - для граждан 70 стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Россия попала в этот список стран «миграционного риска».