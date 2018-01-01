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Праздничные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января прошли в Украине без существенных нарушений публичной безопасности и порядка. Об этом сообщил заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января во всех регионах государства состоялось более 752 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 1,35 млн граждан.

«Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9600 сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.

Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

«Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ГосЧС, привлеченный к событиям, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий», - сказал Яровой.

Кроме того, первый заместитель министра отметил, что сегодня по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

«В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8400 человек. Безопасность во время проведения шествия обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии», - сказал Яровой.
ForUm

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