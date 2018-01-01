Италия приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2018 году и призвала все стороны конфликта на Донбассе выполнить Минские соглашения.

Как сообщается на сайте организации, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано 11 января представит приоритеты итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене.

Альфано призвал страны-участницы ОБСЕ продемонстрировать политическую волю в решении общих испытаний в области безопасности.

«ОБСЕ - это организация, которая всегда достигала конкретных результатов, когда все её страны-участницы конструктивно сотрудничали и имели истинный дух общей ответственности», - подчеркнул он. «Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения», - заявил глава МИД Италии, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом Италии на время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет «укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит «дух Хельсинки» (Хельсинского заключительного акта 1975 года. – Ред.) и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества». Лозунгом итальянского председательства в организации будет «Диалог, право собственности, ответственность». Италия будет придерживаться открытого, прозрачного и инклюзивного подхода.

«Общие вызовы требуют обоюдных решений. Мы постараемся возродить «дух Хельсинки» не путем возврата в прошлое, но с помощью демонстрации новой настроенности, которая позволила сохранить диалог даже в самые сложные годы «холодной войны». Итальянское председательства будет направлено на то, чтобы возглавить усилия ОБСЕ с целью преодоления разногласий между странами-участницами», - заявил Альфано.

Усиленное внимание итальянского председательства сосредоточено на вызовах и возможностях, исходящих из региона Средиземного моря.