Канада с 1 января начала председательствовать в «Большой семерке» промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады.

«Как председательствующая страна в G7 Канада проведет саммит лидеров «Большой семерки» 8-9 июня в регионе Шарлевуа (Квебек). Расположенный между Лаврентийскими горами и рекой Святого Лаврентия регион Шарлевуа - открытый, широкий и гостеприимный, и является идеальным местом для положительных и продуктивных дискуссий по вопросам, которые имеют значение для Канады, «Большой семерки» и мира», - говорится в сообщении.

Председательство к Канаде перешло от Италии. 31 декабря Канада поздравила Италию с завершением председательства в «Большой семерке». «Поздравление Италии за успешное председательство в G7», - говорится в микроблоге Twitter канадского председательства, сообщает УНИАН.

Как известно, страна, которая председательствует в G7, меняется каждый календарный год.