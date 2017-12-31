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Вчера, 30 декабря, в Днипре в Тоннельной балке обнаружили два трупа. Мужчина и женщина повесились на дереве в лесополосе.

Повешенных нашел местный житель, сообщает Информатор.

Александр, мужчина нашедший умерших, рассказал, что он прогуливался по балке и увидел среди деревьев пару. Молодые люди не двигались. Александр решил, что пара шутит, но решил подойти поближе и убедиться. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.

Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25—30. Опознать людей не удалось.

Под ногами у умерших нашли пустые ведра. Судя по всему, на них молодые люди опирались перед повешением. На месте происшествия работает патруль полиции и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.
ForUm

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