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Задержанного мужчину, который 30 декабря захватил отделение «Укрпочты» в Харькове, направили в местный изолятор временного содержания.

Об этом сообщил дежурный в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, где, предварительно, задержанного Владимира Безуха около двух часов допрашивали, передает Грмоадське.

Также перед этим у него взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз.

В течение 72 часов прокуратура обратиться в суд для избрания Безуха меры пресечения.

Напомним, 30 декабря в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты». В здании находились 11 заложников.

Спустя несколько часов правоохранители освободили всех заложников и задержали мужчину.

По факту захвата следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 
ForUm

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