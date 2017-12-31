Судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора коммунального предприятия «Николаевский международной аэропорт» Михаила Галайко, которого задержали во время передачи неправомерной выгоды председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.



Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн, сообщает УНИАН.

Защитник руководителя предприятия просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного. Выслушав стороны, судья постановил взять директора аэропорта под стражу.

Напомним, 28 декабря был задержан директор областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко при попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко.