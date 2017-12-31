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За прошлые сутки в результате вражеских обстрелов ни один украинский венный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на донецком направлении», – говорится в сообщении.

По данным штаба, на Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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