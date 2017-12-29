В Одессе сегодня Приморский районный суд продлил срок пребывания под стражей фигуранту «дела 2 мая» россиянину Евгению Мефедову.
Таков вердикт, вынесенный судьей Романом Гончаровым в отношении одного из основных обвиняемых в участии в массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.
Решение вынесено в ходе судебного заседания, прошедшего в закрытом режиме, без допуска представителей СМИ, сообщает УНИАН.
Как отмечают эксперты, «такое решение – промежуточное, поскольку приурочено к дате – 18 января - окончанию срока досудебного расследования».
Напомним, 18 сентября Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.
Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.
В тот же день Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Долженкова и Мефьодова.
27 ноября апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение Приморского районного суда о продлении срока содержания Долженкову.
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