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В Одессе сегодня Приморский районный суд продлил срок пребывания под стражей фигуранту «дела 2 мая» россиянину Евгению Мефедову.

Таков вердикт, вынесенный судьей Романом Гончаровым в отношении одного из основных обвиняемых в участии в массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.

Решение вынесено в ходе судебного заседания, прошедшего в закрытом режиме, без допуска представителей СМИ, сообщает УНИАН.

Как отмечают эксперты, «такое решение – промежуточное, поскольку приурочено к дате – 18 января - окончанию срока досудебного расследования».

Напомним, 18 сентября Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

В тот же день Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Долженкова и Мефьодова. 

27 ноября апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение Приморского районного суда о продлении срока содержания Долженкову.

 
ForUm

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