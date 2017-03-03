Печерский районный суд Киева назначил залог для экс-главы Государственного управления делами Игоря Тарасюка в размере 6 млн 400 тыс. гривен.
Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, такое решение объявила судья Татьяна Остапчук.
Она подчеркнула, что ходатайство прокуроров удовлетворено частично.
«Такое решение суда будет действовать до 1 мая 2017 года», - подчеркнула Сарган.
По ее словам, Тарасюк сдал заграничные паспорта, на него надели электронный браслет.
Тарасюк самостоятельно покинул помещение суда, добавила Сарган.
Напомним, 3 марта Генпрокуратура по делу завладения «Межигорьем» сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.
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