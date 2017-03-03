Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича, Александра Януковича, Эдуарда Ставицкого, Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом – комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн», - написал он в Facebook.

2 марта в данном уголовном производстве сообщено о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Тарасюку.

В ходе досудебного расследования по месту его жительства проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия. Сегодня Тарасюку будет избрана мера пресечения.

«Что касается других подозреваемых в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования, Генеральной прокуратурой Украины внесено ходатайство в Печерский районный суд Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования», – сообщил генпрокурор.

Следствие в производстве продолжается.