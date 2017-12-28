Первая леди США Мелания Трамп распорядилась спилить магнолию Джексона, которая почти 200 лет росла на лужайке Белого дома, поскольку старое дерево стало представлять опасность для посетителей, сообщает ВВС.

Магнолия была посажена седьмым президентом США Эндрю Джексоном (1829—1837) в память о его умершей жене.

Эта магнолия служила фоном для многих исторических торжеств и церемоний, происходивших на лужайке Белого дома. Изображение дерева также красовалось на 20-долларовых купюрах, находившихся в обращении с 1928 по 1988 годы.

Специалисты Национального дендрария США предупреждали, что структура дерева сильно повреждена, и оно может упасть в любой момент, поэтому представляет опасность для посетителей Белого дома.

Ознакомившись с докладом экспертов, Мелания Трамп приняла решение спилить магнолию. Пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм уточнила, что от дерева взяли саженцы, которые можно будет посадить на том же месте.

Гришэм подчеркнула, что дерево представляло опасность для посетителей Белого дома и журналистов, которые во время взлета президентского вертолета часто стояли прямо напротив исторической магнолии.

Саженец, из которого выросла магнолия, был привезен с фермы четы Джексонов в штате Теннесси. Он был взят от любимого дерева супруги седьмого президента США Рэйчел.

Проблемы с магнолией начались в 1970-х годах, когда часть дерева пришлось спилить, а образовавшиеся в стволе пустоты залить цементом. В то время это считалось стандартным решением проблемы, но, по словам экспертов, оно нанесло непоправимый урон дереву.

В 1981 году цемент убрали – вместо него для поддержки дерева была создана целая система из опорных шестов и веревок.

При беглом взгляде со стороны казалось, что с деревом все нормально, однако специалисты Национального дендрария США отмечали, что дерево полностью зависит от искусственной системы поддержки.

За время жизни магнолии Джексона в Белом доме сменилось 39 президентов, США пережили Гражданскую и две мировые войны.