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В Министерстве социальной политики намерены перейти на монетизацию льгот по жилищно-коммунальным услугам в 2018 году. Об этом сообщил министр Минсоцполитики Андрей Рева на брифинге 28 декабря, передает 112 Украина.

«Мы планируем в 2018 году перейти на монетизацию льгот по жилищно-коммунальным услугам, ориентировочно это будет 1 июля 2018. Также разрабатываем постановление о монетизации льгот на проезд в городском пассажирском транспорте. Если эксперимент с льготами на жилищно-коммунальные услуги будет успешным, мы увидим, что средства, которые мы заплатили людям, вернулись в виде отсутствия задолженности за жилищно-коммунальные услуги, мы будем распространять эту практику и на субсидиантов», - сказал он. 

Монетизация льгот – это замена натуральных льгот денежными компенсациями, то есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за полученные услуги. 

В ноябре текущего года Кабинет Министров одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года. Постановление было принято после его доработки Министерством социальной политики и Государственной регуляторной службой.

До этого Владимир Гройсман заявлял, что это решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить примерно 700 грн в качестве единоразовой выплаты. Это решение предусматривает денежную выплату, которая равна стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Сама идея монетизации льгот появилась в 2014 году, когда экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости перехода от советской модели предоставления льгот.
ForUm

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