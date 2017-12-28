Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила средний тариф на отпуск электроэнергии, произведенной на ГЭС и ГАЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», на 48,1% и в 2 раза соответственно.

Читайте также Кабмин утвердил финплан «Энергоатома» на следующий год Соответствующее решение было принято на заседании регулятора. Согласно принятому решению, средний тариф для Александровской ГЭС на 2018 год составит 1,13 гривни за кВт-ч и для Ташлыкской ГАЭС – 2,95 гривни за кВт-ч, сообщает УНИАН.

Также Нацкомиссия впервые утвердила ставки на электроэнергию и ставки за рабочую мощность для гидроэлектростанций «Энергоатома», из которых и состоит средний тариф.

Этим решением регулятор утвердил инвестиционную программу для Александровской ГЭС на 2018 год в размере 14,5 миллиона гривень и для Ташлыкской ГАЭС – 217,8 миллиона гривень, в частности на завершение строительства третьего гидроагрегата станции будет выделено 210 миллионов гривен.