В Варшаве в аэропорту задержали и арестовали экс-главу одной из крупнейших транспортно-строительных компаний в России Андрея Чернякова при попытке вылететь в Украины.

Черняков пытался вылететь из Варшавы в Киев, сообщает «Польское Радио».

В 2011 году компания «Космос», владельцем которой он является, взяла 11 млрд рублей кредита на строительство тоннеля в Москве. Впоследствии Черняков уехал за границу, а займы не оплатил. В 2015 году Россия выдала ордер на арест миллиардера.

По словам издания «Коммерсантъ», с начислением процентов долг миллиардера составляет 30 млрд рублей, или почти 2 миллиарда злотых.

Кроме того, перед тем, как Чернякова задержали, в Великобритании его осудили за укрывательство имущества. Однако приговора он лично не услышал, поскольку также бежал из этой страны, вероятно в Германию. Оттуда он прибыл в Варшаву. Из столицы Польши россиянин намеревался вылететь в Украину, надеясь, что страна, которая имеет конфликт с Россией, его не выдаст. Однако бегство закончилась во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им. Фридерика Шопена в Варшаве.