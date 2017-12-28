В городе Новый Роздол Львовской области 27 декабря во время взрыва на балконе жилой многоэтажки пострадал местный житель.



Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, на балконе квартиры, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Леси Украинки, в 17.14 прогремел взрыв, в результате чего получил травмы 31-летний мужчина, проживающий в этом доме.

Пострадавший госпитализирован в Новороздольненскую городскую больницу, у него ожоги тела II-III степени.

Взрывом также выбиты окна на балконе квартиры. Жильцы прилегающих квартир не пострадали. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате воспламенения паров бензина, сообщает УНИАН.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области, правоохранители установили, что мужчина держал на балконе емкость с бензином, которая вспыхнула во время неосторожного обращения мужчины с огнем.

Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за неосторожное обращение с огнем и нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ.